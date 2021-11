Avalie o post

Brasil – Durante patrulhamento na noite da última quarta-feira (10/11), policiais do 7º Batalhão da PMDF, no Distrito Federal, se depararam com uma cena inusitada: um homem deitado numa rede pendurada na parada de ônibus da CLSW 303, no Sudoeste. A rede tomava o espaço de todo o ponto, atrapalhando quem esperava pelo transporte coletivo.

Ao se aproximarem para realizar a abordagem, os PMs notaram que o homem ficou bastante nervoso e não respondeu aos questionamentos dos policiais.

Na identificação e busca pessoal, ficou constatado que ele tinha dois mandados de prisão em aberto, emitidos pela Justiça da Paraíba. O homem acabou preso e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Fonte