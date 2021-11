Avalie o post

Brasil – Após muita expectativa, Gessica Kayane anunciou oficialmente a Farofa da GKay, tradicional festa em comemoração ao seu aniversário com a presença de vários famosos. Após adiado um ano, em função da pandemia da Covid-19, a atriz, humorista e influenciadora digital retorna à programação com três dias de festa: 5, 6 e 7 de dezembro. Em 2021, mais uma novidade! A festa será realizada no maior resort de Fortaleza! GKay fechou o Marina Park Hotel, para seus convidados.





A atriz e humorista já está na expectativa para a festa do ano. “Sempre fiz a Farofa na minha amada João Pessoa, no hotel Tambaú, que agora está fechado. Então este ano decidi levar para Fortaleza, uma cidade que amo! Fechei o Marina Park, um resort em que acontecem grandes eventos e vai ser mara! Tô muito feliz e tenho certeza que meus convidados serão muito bem recebidos”, adianta à coluna LeoDias.

