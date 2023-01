No ano passado, 15 mortes foram registradas na Cosme Ferreira - Foto: Reprodução

Dez avenidas de Manaus concentram 31,15% do total dos 243 óbitos registrados no trânsito da capital no ano de 2022, de acordo com dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A Avenida Cosme Ferreira é a que lidera o ranking com o maior número de acidentes fatais, com 15 mortes registradas. O órgão estuda o retorno de radares para combater estes números.

De acordo com o IMMU, em segundo lugar aparece a Avenida das Torres, que interliga a zona Norte às zonas Leste e Sul de Manaus. Ao todo, foram contabilizados até o momento, 11 acidentes com vítimas fatais. As demais vias que completam a lista são Autaz Mirim com oito mortes e Avenida do Turismo e Torquato Tapajós com seis.

A Avenida Coronel Teixeira também registrou seis mortes na via. Foi lá que a auxiliar de serviços gerais Andréia Trindade, 46, foi atropelada e morta no dia 26 de dezembro, por uma picape, enquanto aguardava um ônibus do transporte coletivo, para ir ao trabalho. A mulher foi ferida junto com o marido, que conseguiu sobreviver.

As avenidas Constantino Nery, Curaçao, das Flores, e General Rodrigo Otávio, completam a lista com 5 mortes cada uma.

Retorno de radares pode diminuir mortes

O retorno dos redutores de velocidade eletrônico será uma das alternativas para diminuir o número de mortes no trânsito em Manaus. De acordo com o IMMU, o sistema voltará a ser implementado até o término do primeiro semestre de 2023.

De acordo com o órgão, foram realizados estudos para a implantação de redutores eletrônicos de velocidade. Todos os trâmites administrativos foram realizados e o processo agora está sob a responsabilidade da Comissão de Licitação da prefeitura de Manaus.

