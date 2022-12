Manaus tem previsão de tempo instável no Réveillon, neste sábado (31). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante todo o dia o tempo será nublado e com pancadas de chuva a partir desta tarde, podendo se estender até à noite.

Ainda conforme o Inmet, a água pode dar uma trégua pela noite, mas ainda há chance de que ela caia em alguns pontos da capital amazonense.

Já em Tabatinga, o sábado deve ser nublado com chuvas em pontos isolados. Na virada, o tempo permanece nublado, mas com chances de chuva.

Já no domingo (1º), há previsão de chuva forte.

Em Presidente Figueiredo, na Região Metropolitana da capital, tanto sábado quanto domingo a previsão é de tempo nublado e chuvoso principalmente à tarde.

Para a virada tem bastante nebulosidade e possibilidade de chuva.

Parintins também terá sábado e domingo com céu fechado e pancadas de chuva. Na hora da virada, o céu deve ficar parcialmente nublado mas sem grandes chances de chuva.

E em Manacapuru a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas tanto sábado quanto domingo. Na virada, a cidade também tem chances de chuva.

