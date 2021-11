Avalie o post

Trabalhadores da linha de frente pela saúde na região amazônica, principalmente entre os anos 1960 e 1990, os ‘soldados da malária’ hoje pedem socorro para lidar com as sequelas da exposição ao material tóxico que utilizavam. Quase 35 mil homens lutam pelo direito a um plano de saúde compensatório por todos os danos sofridos.

Eles foram agentes da antiga Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e borrifavam inseticida pelas casas para acabar com o mosquito transmissor da doença.

O trabalho era em condições extremamente precárias, sem orientação sobre os riscos da atividade ou Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como relata o secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas (Sindsep-AM), Walter Matos, que também é um ex-soldado da malária (assista abaixo).

O composto do inseticida, conhecido como DDT (dicloro-difenil-tri-cloro-etano) foi proibido em 1998, após estudos demonstrarem danos à saúde.

Para borrifar o DDT, os agentes usavam apenas um uniforme e um balde de ferro para o preparo do produto. Não havia luvas, máscaras ou qualquer outro equipamento que evitasse o contato com a pele ou a inalação do produto.

Para conseguir o plano de saúde, os trabalhadores precisam que o Congresso Nacional aprove a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 101/2019. A PEC é de autoria do deputado federal Mauro Nazif (PSB/RO) e tem a relatoria da deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC), mas ainda depende da criação de uma Comissão Especial para avaliação.



Segundo Walter Matos, quase 1,5 mil trabalhadores devem ser beneficiados no Amazonas e 35 mil em todo o País.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Rádio Rio Mar

