Coletiva é transmitida, ao vivo, pela TV Brasil

Brasília – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), realiza coletiva para comentar as principais estatísticas deste primeiro dia de provas do Enem 2021. Participam da coletiva o ministro da Educação, Milton Ribeiro e o presidente do Inep, Danilo Dupas.

Nesse primeiro dia, os candidatos responderam a questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além de fazer a única prova subjetiva da avaliação, a redação. O tema deste ano foi “Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

A previsão era de que 3,1 milhões de candidatos fizessem o exame em mais 1,7 mil municípios. Os portões abriram às 12h e fecharam às 13h. Os estudantes puderam sair do local de provas às 15h30 sem o caderno de questões e às 18h30 com o caderno.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

