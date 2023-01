A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um posicionamento condenando a invasão ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Planalto que aconteceu no último domingo, 8. Além disso, a entidade máxima do futebol brasileiro disse que a camisa da Seleção é “um símbolo de alegria”. O posicionamento da entidade foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 9. “A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros”, disse a CBF em nota. “A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo”, finalizou a entidade. No domingo, diversos manifestantes utilizaram camisas e outras peças oficiais da Seleção Brasileira durante a invasão em Brasília.

