A pandemia agravou o cenário de evasão escolar no Brasil. Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – apontam que no segundo trimestre de 2021 mais de 240 mil crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, não estavam matriculados. Uma alta de 171% em relação ao mesmo período de 2019.

“O objetivo é possibilitar que toda a sociedade possa realizar denúncia de situações relacionadas a evasão e abandono escolar, permitido encaminhamento por parte do poder público e parcerias para garantia do direito de acesso e permanência dos estudantes da escola a educação. É um direito das crianças e adolescentes.”

O Disque 100 funciona em regime de 24 horas por dia, durante toda a semana, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita. A meta é diminuir as estatísticas e promover a educação.

Há outros canais para a realização de denúncias: os aplicativos Whatsapp e Telegram da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo número (61) 99656-5008.

Foto: Rovena Rosa – Agência Brasil

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

