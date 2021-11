Avalie o post

Fim de semana nos cinemas tem também filmes infantis, de super-heróis e comédia

Manaus – Casa Gucci, o segundo longa dirigido por Ridley Scott a sair neste ano (o outro é O Último Duelo), daria uma boa telenovela. Mas a história cheia de reviravoltas, com amores e ódios na mesma medida, é bem real e baseada no livro de não-ficção da jornalista Sara Gay Forden. O filme começa dizendo do que se trata: do assassinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), herdeiro da grife Gucci, a mando de sua ex-mulher, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

Em cartazes dos cinemas, ‘Casa Gucci’ trata do assassinato do herdeiro da grife, a mando de sua ex-mulher (Foto: Reprodução / Instagram)

Os dois se casaram em 1972, depois de se conhecerem em uma festa. Maurizio era meio tímido, e Patrizia, uma figura – socialite, ela é dada a extravagâncias, como ter um furão dentro da prisão. O longa fala do relacionamento conturbado, mas também das rivalidades na família Gucci, que começaram logo após a morte do patriarca e fundador da empresa, Guccio Gucci, que começou fabricando malas, acessórios e artigos de couro para cavaleiros.

Neto de Guccio, Maurizio Gucci (Adam Driver) estava tentando recuperar a imagem do grupo familiar como grife de luxo pois considerava que seu tio Aldo (Al Pacino) havia popularizado demais a marca. Ambos foram acusados de crimes. Sob a liderança de Maurizio, a família acabou perdendo o controle da companhia, em 1993. O elenco ainda tem Jared Leto, irreconhecível como Paolo Gucci, Jeremy Irons no papel de Rodolfo Gucci, e Salma Hayek como a vidente Pina Auriemma – curiosamente, a atriz mexicana é casada com François-Henri Pinault, hoje dono da grife Gucci.

Nova animação da Disney, Encanto coloca na tela a América Latina, mais precisamente a Colômbia. Em uma casa em que vivem várias gerações de uma mesma família e em que todo o mundo tem algum tipo de poder mágico, Mirabel (voz original de Stephanie Beatriz) fica frustrada por não ter nenhum.

O filme, dirigido por Jared Bush e Byron Howard e co-dirigida por Charise Castro Smith, tem oito canções originais de Lin-Manuel Miranda, o criador dos musicais da Broadway Hamilton e In the Heights (transformado no filme Em um Bairro de Nova York) e diretor de tick, tick… BOOM!.

Na comédia A Sogra Perfeita, de Cris D’Amato, Neide (Cacau Protásio), recém-separada do marido, sonha com a liberdade. Mas seu filho mais novo, Fábio Júnior (Luis Navarro), continua em casa. Para tentar tirá-lo de lá, ela treina uma funcionária para ser a mulher perfeita para o rapaz.

O enredo de Ghostbusters: Mais Além foca em uma mãe solteira e seus filhos que se mudam para Oklahoma (EUA), onde começam a descobrir uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o legado secreto que o avô da família, um dos integrantes do Caça-Fantasma, deixou para trás. Em seguida, acontecimentos paranormais começam acontecer na cidade e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas!

Sendo mais um lançamento mais recentes do universo cinematográfico da Marvel, Os Eternos são originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra. Eles fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. A nova equipe de super-heróis possuem características como imortalidade e manipulação de energia cósmica e são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores. Os seus principais inimigos são os Deviantes.

