Manaus – Se você acha que praticar o alongamento do corpo é necessário apenas para evitar lesões, saiba que os benefícios desse tipo de atividade vão muito além e são tão importantes quanto os treinos de força e aeróbicos.

Segundo o educador físico Luan Andrade, o alongamento serve para aquecer o corpo antes das atividades físicas, mas essa não é sua única função. Ele explica que, mesmo para quem não tem o hábito de exercitar-se regularmente, o alongamento pode ser bastante benéfico para o corpo e a mente, pois causa uma sensação de relaxamento e bem-estar.

O alongamento serve para aquecer o corpo antes das atividades físicas, mas essa não é sua única função (Foto: Divulgação / Assessoria)

O educador físico ressalta que o primeiro e mais conhecido benefício dessa atividade é a prevenção a lesões. Isso porque, no momento do alongamento, acontece o fortalecimento das fibras musculares. Outra vantagem é o aumento da flexibilidade, o que ajuda na execução de tarefas simples do dia a dia, como por exemplo, abaixar para pegar algo.

Luan destaca, ainda, que a sensação de bem-estar físico é outro ganho proporcionado pelo alongamento. “Essa atividade promove o relaxamento muscular e, assim, diminui a tensão causada pelo estresse do dia a dia. Quem pratica alongamento evita dores nos ombros, pescoço, costas, que na maioria das vezes são provocadas pela tensão muscular. O sono também melhora”, frisou.

O alongamento pode ser bastante benéfico para o corpo e a mente, pois causa uma sensação de relaxamento e bem-estar (Foto: Divulgação / Assessoria)

A má postura, ocasionada pela permanência em posições incorretas, é também combatida através do alongamento.

Assim como qualquer outra atividade física, o alongamento proporciona o bem-estar mental, já que no momento do exercício é liberado serotonina, hormônio responsável pela sensação de relaxamento e tranquilidade. “A partir do momento em que a pessoa sente-se mais calma, os níveis de estresse diminuem e a mente trabalha melhor”, afirmou o professor. A prática do alongamento, de acordo com ele, também oferece benefícios para a memória, para a criatividade e amplia a capacidade de concentração.

