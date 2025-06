Visuliazação: 0

A Câmara dos Deputados realiza, nesta segunda-feira (9), o Seminário Estadual do Amazonas do Plano Nacional de Educação (PNE), em Manaus. O evento é parte de uma série de audiências públicas que estão ocorrendo em todo o país para debater os desafios enfrentados pela educação e soluções que podem ser incluídas entre as propostas do novo PNE, prevista no Projeto de Lei nº 2641/2024.

Sob coordenação do deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), membro da comissão especial que analisa o tema, a audiência será realizada no auditório da Universidade Nilton Lins, na zona centro-sul da capital amazonense, a partir das 9h. A participação é aberta a profissionais da educação, estudantes e representantes da sociedade civil como um todo.

O objetivo da mobilização é discutir os principais desafios da educação no estado, além de ouvir as demandas e especificidades regionais que poderão ser incorporadas ao texto final do plano. O PNE estabelece as diretrizes, metas e estratégias que nortearão a política educacional brasileira pelos próximos dez anos.

“É um espaço fundamental para que a sociedade amazonense participe da construção de uma educação pública mais inclusiva e de qualidade”, afirmou Sidney Leite.

As audiências públicas vêm sendo promovidas na Câmara dos Deputados e em diversas capitais brasileiras e contam com a participação de especialistas, gestores, educadores e sindicatos. A comissão especial do PNE é presidida pela deputada Tábata Amaral (PSB-SP). Em Manaus, as inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas online, por meio do link: https://forms.gle/wy9m7ibr7WGNqJwUA.

