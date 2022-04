Avalie o post

As buscas pelo advogado Luis Henrique Pradelli chegam ao 12º dia nesta terça-feira (26). Ele desapareceu após um salto de paraquedas no último dia 15 de abril, em Manaus. As forças de segurança continuam com o Gabinete de Crise ativado na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

As equipes seguem atuando na área onde o paraquedista teria caído, próximo à ponte Phellipe Daou. As equipes também se dirigem até a comunidade Caizonia, localizada às margens do rio Amazonas, a 110 quilômetros de Manaus, seguindo estudos sobre o fluxo das águas.

De acordo com o coronel BM Sulemar Barroso, os trabalhos vão continuar.

“Continuamos empenhados, seguindo os estudos sobre o nível de correnteza. Estamos iniciando as buscas no perímetro da comunidade Caizonia, na calha do rio Amazonas, a pouco mais de 100 quilômetros da área onde supostamente ele teria caído”, disse.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) conta com o apoio do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira (FAB) e Aeroclube de Manaus.

