O presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marsílio, denunciou hoje (28) que outras pontes podem desabar, como a que caiu nesta quarta-feira (28) no km 12 da BR-319 (Manaus-Porto Velho), se o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não fizer uma inspeção nas estruturas instaladas ao longo dos 800 km da rodovia federal.

“A gente tem avisado isso há praticamente uns seis meses. Vou avisar novamente, tem mais pontes como esssa lá frente pronto para desabar. Que não aconteça outra tragédia mais na frente porque nós estamos avisando”, disse Marsílio a caminho do local do acidente hoje de manhã.

Mais cedo, ele esteve no Comando Militar da Amazônia (CMA), na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, onde protocolou um pedido de ajuda ao Exército para instalar uma ponte provisória de campanha.

“Pedi apoio para a instalação da ponte e de ajuda as vítimas no quilômetro 12 da BR-319. Também já avisamos o ministro”, informou Marsílio.

Uma gravação de celula feita minutos antes da ponte desabar por um membro do grupo de WhatsApp dos Amigos e Defensores da BR-319, mostra que o afundamento da pista na cabeça da ponte provoca um congestionamento em cima da estrutura, inclusive com muitos caminhões de carga parados. A Kombi que aparece no final do vídeo é uma das vitimas do desastre. Veja baixo:

