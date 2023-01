Nas últimas 24 horas, um assunto virou alvo de polêmica nas redes sociais: a ausência de vários jogadores e ex-jogadores da Seleção Brasileira no velório de Pelé. Maior nome da Seleção nos últimos anos, o atacante Neymar foi flagrado em uma festa durante a despedida do Rei.

Em imagens no Instagram, o jogador aparece cantando pagode em uma festa em Paris, acompanhado de amigos, entre eles o zagueiro Marquinhos, companheiro de PSG. O vídeo foi registrado na página da cantora Ana Aoas. Veja:

Depois do jornal francês L'equipe publicar que o PSG não proibiu Neymar de ir ao velório do Pelé. Jogador brasileiro foi visto em uma festa em Paris, na França com o zagueiro Marquinhos.pic.twitter.com/w5j6fuXvV1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 3, 2023

As imagens viralizaram nas redes sociais após a imprensa francesa repercutir que o PSG teria proibido o atacante brasileiro de comparecer ao velório do Rei do Futebol.

Entretanto, na noite dessa segunda-feira (2/1), Achraf Hakimi e Kylian Mbappé, companheiros de PSG de Neymar, acompanharam em Nova York a partida entre Brooklyn Nets e San Antonio Spurs, válida pela NBA.

