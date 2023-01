Crianças e jovens de 8 a 17 anos podem participar de aulas gratuitas de esportes futebol de campo, futevôlei, jiu-jitsu, luta olímpica, handebol, futsal, basquete 3×3 e voleibol.

As atividades são oferecidas pelo governo do Estado e, de acordo com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recomeçam na próxima segunda-feira (2 de janeiro).

Os interessados em se matricular devem comparecer a um dos núcleos do projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

É necessário apresentar cópia do RG e CPF, declaração escolar, uma foto 3×4 e cópia do comprovante de residência.

Conforme a Faar, as aulas de esportes reúnem, atualmente, mais de 10 mil atletas em 35 núcleos na capital e sete polos no interior, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Fonte Boa, Codajás, Humaitá, Envira e Tabatinga.

O projeto vincula atividades gratuitas através das atividades do ‘Mais Futevôlei nos Bairros’, ‘Campeões da Vila’ e ‘Escolinhas nos Bairros’.

A Faar não sabe quantas vagas estarão disponíveis para novas inscrições, em 2023. Contudo, informou que, a partir de 2 de janeiro, haverá avaliação sobre as novas vagas que estarão disponíveis nos núcleos da capital e interior. Assim, a previsão de anúncio das novas vagas é para a primeira quinzena de janeiro.

Confira os núcleos de esportes do governo do Amazonas, que funcionam de segunda a quinta-feira em Manaus:

Vila Olímpica de Manaus – bairro Flores: – Atletismo e Futevôlei Amadeu Teixeira – bairro Dom Pedro: – Futsal, handebol, voleibol e jiu-jitsu; Renê Monteiro – bairro São Geraldo: – Futsal, basquete, voleibol e jiu-jitsu; Arena do Monte – bairro Monte das Oliveiras: – Futebol de campo, jiu-jitsu e voleibol; Campo da Baixada Fluminense – bairro Cidade Nova: -Futebol de campo, voleibol, futevôlei e jiu-jitsu; Arena do Curió – bairro Cidade Nova I: – Futebol de campo, voleibol, futevôlei e jiu-jitsu; NGT Santa Etelvina – bairro Santa Etelvina: – Jiu-jitsu e Wrestling; Campo do Pallet – bairro Jorge Teixeira: – Futebol de campo; Campo do Florestão – bairro Tancredo Neves: – Futebol de campo e futevôlei; Campo do Prosamim Santo Agostinho – bairro Santo Agostinho: – Futebol de campo; CDC da Compensa – bairro Compensa II: – Futebol de campo e jiu-jitsu; Campo do Buracão – bairro do Lírio do Vale: – Futebol de campo; Cophasa – bairro Nova Esperança: – Futebol de campo; CFM Santos Dumont – bairro Santos Dumont: – Futebol de campo; Quadra do Crespo -bairro Crespo: – Futsal; CSU Alvorada – bairro Alvorada 1: – Voleibol; Campo do Teixeirão- bairro Jorge Teixeira: -Futebol de campo e futevôlei; Arena do Passarinho – Bairro Colônia Terra Nova: – Futevôlei, voleibol e futebol de campo; Campo do Bairro da Paz: – Futebol de campo;

O post Aulas de esportes do governo do AM recomeçam na segunda apareceu primeiro em Portal Você Online.