A artista têxtil Lívia Rocha, do Linhas Amazônicas, foi escolhida para representar o Estado do Amazonas em uma exposição neste domingo, 1 de janeiro de 2023, na posse do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, em Brasília.

Serão 27 bandeiras de 1 m x 1.20 m, representando seus respectivos Estados, incluindo o Distrito Federal, que se juntarão às outras em uma grande obra têxtil, indicando, sob o olhar sensível de mulheres e homens que bordam, algumas necessidades sociais a serem observadas e transformadas pelo governo do presidente Lula, respondendo simbolicamente à pergunta central que norteia a exposição: Qual é a sua Bandeira?

Em parceria com a artista indígena Thaís Kokama, a artista produziu uma bandeira simples, com um tempo limitado e com muitos significados com o tema principal focado na necessidade de se olhar para o norte e para os povos originários.

A obra

A parte verde são folhas de costela de adão bordadas, acredita-se que ela traga boa sorte, boas notícias e esperança.

No losango amarelo há a flor guerreira, que representa a força da mulher.

Há simbologia em cada um dos grafismos.

Na parte de cima e embaixo há o grafismo com simbologia da palha que representa força, resistência, habilidade e espiritualidade.

Do lados estão o grafismo da arara que simboliza o desejo de bons vôos e o da jibóia, que representa força, recomeço e renascimento.

No meio da bandeira há a cúpula do Teatro Amazonas, o maior símbolo da cidade de Manaus que tanto precisa de visibilidade nacional e renovação dos benefícios da Zona Franca.

Obra chama atenção pela beleza

SERVIÇO

O que? “Exposição: o Brasil em pontos e fios: Qual a sua Bandeira?”

Quando: 01/01/2023

Local: Brasília – Posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva

Coordenação (PB): Grazielly Mayra Guedes de Oliveira Henrique @oxentebordado

Contato: (83)98834-5756

Curadoria: Marisa Silva @fioascincoempontos

Organização: @linhasdagamboa, @bordadosmilitantes e @coletivoaçafrão

Contato:

@fioascincoempontos / (21)98299-0929