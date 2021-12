Avalie o post

EUA – Internacional! Anitta participou no último sábado, dia 4, da Variety Hitmakers, uma festa promovida pela revista Variety. Além da cantora, o evento também contou com a presença de diversas celebridades, como Olivia Rodrigo, Avril Lavigne, Normani e Lil Nas X.

E como se isso já não fosse o bastante, ainda rolou um TikTok com participação dos famosos, e é claro que Anitta não ficou de fora. Cada estrela apareceu dublando um trecho de uma fala. O vídeo foi publicado na conta de Lil Nas X.

Nos comentários, diversos fãs de Anitta foram à loucura ao vê-la na publicação.

Meu Deus a Anitta venceu muito;

Anitta Rainha!

Vídeo do ano!

Na última sexta-feira, Anitta também acrescentou outro momento especial à sua lista de conquistas. A cantora se apresentou no iHeartRadio KIIS FM Jingle Ball, um dos eventos natalinos mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos!



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

