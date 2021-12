Avalie o post

São Paulo – Em sua primeira aparição pública desde que foi solto após agredir sua ex-mulher, DJ Ivis foi vaiado pelo público na noite de sábado (04), ao se apresentar no palco da festa “Noite do Piseiro”, que aconteceu em São Bernardo do Campo (SP).

Foto: Reprodução/Instagram

Ao subir no palco, o produtor musical foi recebido por muitas vaias do público que pedia para que ele deixasse o palco. Então, vendo sua desaprovação, DJ Ivis deixou rapidamente a apresentação e continuou no local nos bastidores. Na web, os internautas também criticaram a apresentação do produtor.

Relembre o caso

Em julho, Pâmela Holanda, ex-mulher de DJ Ivis, divulgou uma série de imagens de câmeras de seguranças que flagraram as agressões feitas pelo produtor musical. A influenciadora foi agredida por diversos socos e tapas na frente da sua mãe, da filha que na época tinha nove meses e do amigo do DJ.

Três dias após viralizar as imagens fortes, a polícia decretou prisão de Ivis e ele ficou presou por três meses no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Fortaleza. O caso continua justiça, em que DJ Ivis é réu.

Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele… pic.twitter.com/Gt7T8XNBdS

— @fllp.📍 (@Fellipe_HFF) December 5, 2021





