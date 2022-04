Avalie o post

No início da manhã desta sexta-feira (22), um acidente deixou o trânsito complicado na Av. Djalma Batista, no sentido Centro/bairro, próximo a rodoviária. Duas pessoas ficaram feridas.

A passageira que estava com ele, identificada como Mayara Mendonça Lima, quebrou uma das pernas e também foi levada para a mesma unidade de saúde. Ainda conforme a polícia, Rômulo era motorista de aplicativo e alugava o veículo para trabalhar. O proprietário do carro esteve no local e confirmou a informação.

Segundo uma testemunha, o motorista dirigia em alta velocidade e teria saído da Praça do Caranguejo, no Eldorado. Uma garrafa de bebida alcóolica foi encontrada no veículo.

