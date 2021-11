Avalie o post

A 35ª Feira de Exposição Agropecuária de Parintins (Expopin) inicia neste domingo (28) e segue até o dia 5 de dezembro, no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza do município.



O evento traz a oportunidade de novos negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico do município, abrindo espaço para a compra e venda de produtos oriundos da agricultura familiar e para pecuaristas criadores de gado, movimentando o agronegócio local.

“A realização da 35ª Expopin traz para Parintins mais um evento agropecuário, do qual a população da zona rural e da cidade se movimentam para participar, além dos investimentos do Governo do Amazonas, por meio da Sepror, apoiando na realização, e também na reforma do parque. Há todo o envolvimento do comércio informal, que participa ativamente do evento, além das agências de fomento”, destacou Telo Pinto, presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP).

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), vai participará da Feira. Em outubro deste ano, a Sepror firmou dois termos de convênios com a Prefeitura de Parintins para a realização da Feira. Os acordos somam aproximadamente R$ 450 mil em recursos financeiros repassados, sendo R$ 200 mil para adequações do Parque, onde a Expopin será realizada; e R$ 250 mil para realização da Feira.

“Apoiar feiras agropecuárias é investir em atividades econômicas. Ganha o produtor rural, que pode adquirir tecnologias e conhecimento, mas ganham também os empreendedores do comércio, do serviço, da cultura, pois a feira mexe literalmente com a cidade, e quem ganha mais é a população da região”, disse Petrucio Magalhães Júnior, secretário de Estado de Produção Rural.

Cursos – Além desse repasse financeiro, o Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS) promoverá ações de capacitação. Entre eles está o curso de Iniciação à Pesca, coordenado pela Sepror, a ser realizado de 30 de novembro a 2 de dezembro. Os cursos serão realizados no auditório Elias Assayag.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), realizará cinco cursos. Na segunda-feira (29/11) serão promovidos os cursos de Cultivo de Ciclo Curto; e de Cria, Recria e Engorda de Bovinos. Na terça-feira (30/11), o curso de Descorna e Retirada de Casco de Bovinos; e no sábado (04/12), os cursos de Operador de Máquinas Pesadas e de Cooperativismo e Associativismo.

Com informações da assessoria

Foto: Divulgação / Secom

