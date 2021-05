Avalie o post

Manaus – Segundo os bastidores políticos, o governador do Amazonas está preocupado com o desenrolar dos depoimentos da CPI da Covid no Senado Federal. Essa suspeita é fortificada com uma viagem oficial de Wilson Lima nesta quinta-feira (20), para Brasília e segundo fontes, a ponte aérea tem o objetivo de realizar articulações na capital do Brasil. Em depoimento, o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello, culpou o governo do Amazonas pelo colapso na saúde durante a pandemia de Covid-19.

Brasília

De acordo com informações oficiais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, viajou às 17h desta quinta-feira, 20, para Brasília. A aeronave decolou do hangar do governo do Amazonas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e aterrissou no aeroporto de Brasília. A volta de Lima para a capital do Estado está prevista para esta sexta-feira, 21.

Missão

Segundo os bastidores políticos, com o andamento das investigações e depoimentos coletados na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado Federal, em Brasília, o governador do Amazonas está receoso. Essa viagem apressada do governador que não foi informada à Assembleia Legislativa do Estado (ALE) ou ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), tem a missão de realizar articulações políticas.

CPI

Preocupado com os escândalos causados no Amazonas durante a pandemia de Covid-19, segundo os bastidores, a missão de Wilson Lima são duas, criar articulações políticas para atenuar os efeitos negativos das declarações do ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid, e também para conversar com os jornalistas contratados pelo Governo do Amazonas para criar uma certa ‘blindagem’ em torno da imagem do gestor do Estado. A missão dessa equipe é disparar frases e matérias positivas sobre o governo e as ações realizadas.

Depoimento

Nesta quinta-feira (20), durante o seu segundo depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello culpou o governo do Amazonas pelo colapso na saúde ocorrido no estado em janeiro de 2021. A falta de oxigênio nas unidades de saúde, causou a morte de dezenas de pacientes que estavam internados para tratamento contra Covid-19 e também, contra outras doenças, em Manaus e nos municípios do interior.

Oxigênio

Segundo o depoimento de Pazuello, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) não percebeu a queda na disponibilidade de oxigênio no início deste ano e o Governo do Amazonas, teve a atitude de fechar, ainda em 2020, um hospital de campanha em Manaus que ficou apenas três meses em funcionamento, o Hospital de Campanha da Nilton Lins, foco de diversas denúncias. “O contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que se tivesse acompanhado de perto, teria descoberto que estava sendo consumido uma reserva estratégica. Vejo aí duas responsabilidades muito claras”, disse o ministro.

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/artigos/alex-braga/wilson-lima-vai-a-brasilia-em-busca-de-permanecer-no-comando-do-am/