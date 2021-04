Avalie o post

Autor do requerimento que pede a instalação da CPI da Pandemia, diz que não se opõe à ampliação do escopo da investigação para alcançar estados e municípios

— Pode começar ouvindo o governador do Amazonas (Wilson Lima) — diz Randolfe.

No texto assinado por 33 colegas, o senador da Rede Sustentabilidade traça como objetivo da CPI apurar a condução da crise pelo governo federal, especialmente no caso da falta de oxigênio no Amazonas.

Para Randolfe, o primeiro passo da CPI deve ser receber especialistas para falar sobre as medidas que foram adotadas pelo governo e, num segundo momento, ouvir os três ministros que antecederam Marcelo Queiroga (Mandetta, Nelson Teich e Pazuello).

Nesta segunda-feira, 12, em entrevista à Rádio CBN nacional, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelus Campêlo, disse que o governo está “muito tranquilo” com a possibilidade de a investigação pela CPI.