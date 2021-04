4.7 / 5 ( 3 votos )

Com o objetivo de incentivar a adoção de medidas de segurança contra o coronavírus, agentes da Vigilância Sanitária com apoio da Força e Segurança da Guarda Municipal e Polícia Militar, realizaram neste final de semana, mais uma ronda na cidade para o cumprimento do decreto municipal, onde estabelece que às 22h30 todos os estabelecimentos precisam estar fechados e às 23h00 toque de recolher na cidade. Assim como de todas as portarias e protocolos publicados pelo Governo do Estado.

Segundo o Coordenador da Vigilância Sanitária, o trabalho da Secretaria de Saúde vai continuar priorizando a saúde do coletivo, onde o individual que continuar descumprindo o decreto levando em risco a saúde pública do município, sofrerá as penalidades baseada na lei municipal. As multas variam de 1/3 do Salário mínimo a 05 (cinco) salário vigentes, majorando gradativamente em caso de reincidência de acordo com o art. 2º, Item I, da Lei Municipal nº 575/2020.

"Vamos continuar trabalhando incansavelmente para manter todos em segurança contra esse vírus que já nos causo muita desgraça e sofrimento. Esse é o compromisso do nosso Prefeito Edson Mendes e Vice França juntamente com a nossa Secretária de Saúde Patrícia, trabalhar e fazer o melhor por todos. A Covid ainda não acabou, fique em casa e se sair use a sua máscara". Finalizou o Dr. Frank Moraes.