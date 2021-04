5 / 5 ( 3 votos )

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Barcelos prenderam um homem de 36 anos, em flagrante, por violência doméstica, na Comunidade de Piloto na madrugada de domingo para segunda (12).

De acordo com a GCM por volta das 11h50, ligaram do Hospital Geral de Barcelos pedindo apoio da Guarda municipal, que foram até o local e encontraram a nacional M.R.R.S de 31 anos, a mesma informou que seu companheiro lhe agrediu com uma coronhada de espingarda calibre 16 na cabeça.

A mulher, de 39 anos, foi identificada como companheira do agressor, teve ferimentos na cabeça e foi atendida por profissionais do Hospital Geral de Barcelos - HGB.

Com o apoio da SEMAS, que disponibilizou uma lancha para o deslocamento dos Guardas até Piloto (aproximadamente 4km de distância de Barcelos). O agressor foi capturado junto com a arma de fogo e foi conduzido para a 75ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Barcelos, autuado por ameaça, lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, e está a disposição da justiça.