A partir dessa segunda-feira (12), o atendimento em todas as agências de atendimento do INSS nas regiões Norte e Centro-Oeste volta à normalidade. Em razão do agravamento da pandemia pela Covid-19, Agências que atendem Perícia Médica e Avaliação Social estavam atendendo somente estes serviços. Contudo, agora os demais atendimentos também voltam a ser realizados normalmente mediante agendamento.

Cabe destacar que em todas as unidades estão sendo adotadas rigorosas medidas, visando atender os protocolos de proteção e prevenção ao contágio para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus. E que apenas atendimentos agendados estão sendo realizados nas agências do INSS desde o início da pandemia.

Canais de Atendimento

É possível acessar os serviços do INSS sem sair de casa, usando os canais de atendimento do INSS.

Pelo Meu INSS (site e aplicativo), o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, encontra também a assistente virtual Helô, que orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal.

Pelo telefone 135 é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios, agendar atendimento presencial, entre outros serviços.