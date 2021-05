5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Defesa Civil, SEMMA, Secretaria de Produção e abastecimento, SEMAS. Secretaria de Obras e SEMSA, estiveram presentes nesta sexta feira (21), para prestar assistência às famílias atingidas pela cheia no distrito de Moura e Carvoeiro.

A Operação Enchente 2021, realizada pela DEFESA CIVIL, SEMMA e outras secretarias, iniciaram o levantamento das famílias afetadas pela cheias do rio Negro, no Distrito de Moura e Carvoeiro, as equipes trabalharam no cadastramento das famílias afetadas pelas enchentes.

A Secretaria de obras realizou o levantamento de madeira para a construção de pontes e marombas. O Plano Emergencial de Resposta aos Desastres possibilitará a construção de pontes de madeira, além de ações básicas de saúde.

Na ocasião a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a fiscalização de pescados , além de fazer as orientações sobre a lei 557/2017, que estabelece a proibição da comercialização do Tucunaré Açú.

