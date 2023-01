O governador Wilson Lima participou, em Brasília (DF), do encontro que reuniu governadores de 26 estados e do Distrito Federal, nesta segunda-feira, 09/01, um dia após as sedes dos três poderes da República serem alvos de ataque no domingo (08/01). Realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, a reunião foi comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com a presença dos presidentes e representantes dos demais poderes.

“Viemos aqui, todos os governadores, para reforçar esse compromisso que a gente tem o respeito à democracia e o respeito às instituições. O prejuízo que aconteceu em Brasília não foi só material, acima de tudo deixa uma mancha na história do nosso país. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto governadores, atendendo, inclusive, a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de desocupar a frente dos quartéis e ficarmos vigilantes a situações como essa”, avaliou o governador do Amazonas em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto.

Falando em nome dos governadores da região norte, o chefe do Executivo paraense e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Helder Barbalho, destacou que todos os chefes de estados são defensores da democracia e dos direitos independentes dos poderes.

Já o presidente Lula agradeceu a presença, o apoio e a solidariedade dos governadores e ressaltou que essa primeira reunião entre os chefes dos governos federal e estadual aconteceu em nome da defesa da democracia e contra golpes e atos como os que ocorreram contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, acrescentando que uma nova reunião com os governadores já está marcada para o dia 27 de janeiro.

Participaram da reunião, além do presidente Lula e governadores, vices e representantes dos estados, os Ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin; o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o Procurador-Geral da República, Augusto Aras; a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber; os ministros do STF Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowisk; o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o vice-presidente do Senado, senador Veneziano Vital do Rêgo; e o presidente da Frente Nacional de prefeitos, Edvaldo Nogueira, entre outros.