A fiação de um poste de energia elétrica pegou fogo no cruzamento entre as avenidas Salvador e Mário Ypiranga Monteiro, na zona Centro-Sul de Manaus. O caso aconteceu por volta das 11h, desta terça-feira (13/08).

Imagens do incidente foram registradas por pessoas que passavam no local. É possível observar que as chamas são intensas e se alastram pelos cabos de energia. A causa do incêndio ainda são desconhecidas.

O trânsito está interditado na área e muitos engarrafamentos nas proximidades são registrados.

De acordo com a Amazonas Energia, o incidente provocou a interrupção do fornecimento de energia aos bairros Adrianópolis, Aleixo e Parque 10.

“De imediato foram deslocadas equipes da concessionária para avaliação e recomposição do sistema após a liberação do Corpo de Bombeiros”, destacou a concessionária de energia.