A explosão de um transformador da rede elétrica da Amazonas Energia provocou um princípio de pânico e um caos no trânsito do bairro de Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, no final da manhã desta terça-feira (13).

A explosão seguida de fogo e fumaça começou por volta das 11h, na esquina das ruas Salvador com e Recife, chamando a atenção de moradores e trabalhadores da região pelo barulho forte da explosão.

Os Bombeiros foram chamados e atuam para combater as chamas e isolar a área e pedem que a empresa Amazonas Energia cortem a transmissão de energia no local. para conseguir apagar o fogo por completo.

Operários da empresa chegaram no local e agentes Instituto Municipal de Trânsito estão orientando os motoristas, já que os semáforos estão apagados.

