A Câmara Municipal de Manaus (CMM) analisou e deliberou 27 matérias, entre projetos de lei, vetos do executivo e homenagens, entre elas uma ao ex-cantor Zezinho Corrêa, durante a semana.

Dois deles são sobre pets. Um, de autoria do vereador Antônio Peixoto (Pros), autoriza a entrada ou permanência de animais em restaurantes. Outro, do vereador Kennedy Marques (PMN), propõe a ‘Semana da Proteção e bem-estar Animal no Município de Manaus’.

No caso da proposta de permanência de animais em estabelecimentos que vendem alimentos, o texto determina que os locais tenham espaços reservados, funcionários treinados para a higienização do ambiente, além de placa ou adesivo com a informação de que, naquele restaurante, é permitido a presença de pets.

Também foram analisadas quatro homenagens, entre diplomas e medalhas de honra ao mérito ao advogado Aniello Miranda Aufiero, economista Marcos Vinícius Castro e até para o secretário municipal da Semtepi, Radyr Oliveira Júnior.

A outra homenagem é para o ex-cantor Zezinho Corrêa. O vereador Antônio Peixoto (Pros) propôs colocar o nome do artista em substituição à Avenida Constantinopla, no bairro Planalto, na zona oeste da capital.

Também foram analisados vetos do prefeito David Almeida (Avante), como por exemplo, sobre a instituição do dia 22 de maio como o ‘Dia de Prevenção à Pré-eclâmpsia no âmbito municipal’. A inclusão do Festival Gospel de Arte de Manaus no calendário oficial de eventos do município e a instituição do Programa Municipal de compostagem de resíduos orgânicos também foram vetados pelo prefeito.

Nenhum dos vetos foi derrubado. Dois foram mantidos e os outros foram enviados para análises de comissões.

Quanto às outras propostas, todas foram aprovadas ou deliberadas e encaminhadas às comissões internas.

