Brasil – O presidente Jair Bolsonaro exonerou, nesta quinta-feira, 11, Onyx Lorenzoni do cargo de ministro do Trabalho e Previdência Social. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo a publicação, a demissão ocorreu a pedido do próprio Lorenzoni que estava licenciado do cargo de deputado federal.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, o ex- ministro se licenciou temporariamente para cuidar das emendas de deputado federal. Após a destinação dos recursos, ele retornará ao cargo.

Fonte