Suspeitos trocavam as máquinas de cartões dos estabelecimentos comerciais e recebiam os pagamentos em conta de terceiros

Manaus – Jhonatan, Tom Caio e Alexandre, foram presos, nesta sexta-feira (18), por policiais do 25⁰ Distrito Integrado de Polícia. Eles são suspeitos de praticarem furto através da troca das máquinas de cartão de estabelecimentos comerciais de Manaus.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, titular do 25ºDip, o trio aproveitava o momento de descuido dos funcionários dos estabelecimentos e realizava a troca dos aparelhos por modelos idênticos.

“Eles realizavam a troca da máquina original pela máquina falsa e utilizavam a conta de terceiros em bancos digitais. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$1 milhão de reais para os estabelecimentos. Eles utilizam veículos para circular pela cidade e verificavam se as máquinas originais tinham algum tipo de marcação e aproveitavam o descuido dos funcionários e do dono estabelecimento para fazer a troca”, revelou.

Postos de combustíveis e restaurantes foram os principais alvo dos criminosos. Ao menos oito máquinas falsas foram apreendidas, além de chips de celular.

A prisão do trio aconteceu no âmbito da primeira fase da Operação ‘Fake Machine’. Eles devem responder por furto mediante fraude e organização criminosa.

Ao D24am, o delegado Leonardo Marinho informou que outros suspeitos já foram identificados e há possibilidade de que uma nova fase da operação seja realizada.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

