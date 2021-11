5/5 - (4 votes)

A prisão preventiva do homem, suspeito de estuprar e assassinar a enteada 13 anos de idade, foi decretada na noite desta quinta (18)

Manaus – O juiz de Direito Jean Carlos Pimentel dos Santos, que responde pela Vara Única da Comarca de Eirunepé (distante a 1.160 quilômetros a sudoeste de Manaus), converteu, no início da noite de quinta-feira (18), a prisão em flagrante em prisão preventiva de Antônio Sirlande Coelho da Silva, suspeito de estuprar e assassinar a enteada de 13 anos de idade. A decisão do magistrado teve manifestação favorável do promotor de justiça Iranilson de Araújo Ribeiro.

“Homologo a Prisão em Flagrante de Antônio Sirlande Coelho da Silva para que a mesma produza seus efeitos na forma da lei. Desse modo, converto-a em Prisão Preventiva, nos termos do art. 310, inciso II do Código de Processo Penal c/c art. 1º, II da Resolução n.º 87 do CNJ, por entender estarem presentes as hipóteses autorizadoras”, escreveu o magistrado em sua decisão.

Prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na noite desta quinta-feira, 18 (Foto: Reprodução / Internet)

De acordo com testemunhas que prestaram depoimento na Delegacia de Polícia de Eirunepé, por volta das 10h30 da manhã de quarta-feira (17), a menina foi arrastada pelos cabelos por Antônio e gritou: “pai, pai, me ajuda! ”. O homem ultrapassou a mureta de um terreno e desferiu golpes de faca na menina, que foi encontrada sem vida. Uma viatura da polícia que passava pelo local no momento foi acionada por populares.

Ao encontrar o corpo da adolescente, ainda de acordo com informações da polícia, o hospital da cidade foi acionado e os médicos detectaram que, além das 20 facadas, a menina também foi abusada sexualmente, segundo consta nos autos. Antônio Sirlande foi encontrado caído na calçada da casa dele com golpes de faca pelo corpo, conforme as informações preliminares da polícia. Ele foi levado primeiro ao hospital de Eirunepé para ser medicado dos ferimentos e depois recolhido à Cadeia Pública do Município.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

