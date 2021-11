Avalie o post

Formato de videoclipes na vertical chegará à plataforma de streaming em breve

São Paulo – O Spotify está testando um recurso inspirado no aplicativo chinês TikTok, com videoclipes de músicas sendo apresentados no formato vertical no streaming de música.

Spotify testa feed com vídeos verticais semelhantes ao TikTok (Foto: Reprodução)

A funcionalidade estará em uma quarta aba inferior do aplicativo, chamada de Descobertas, que permitirá ao usuário arrastar o dedo para cima e para baixo para trocar de vídeo.

Os vídeos são editados a partir do Canvas, recurso lançado pelo Spotify em 2019 para permitir que artistas criem conteúdos exclusivos interativos e, na ponta final, aumentar o engajamento dos usuários.

O “formato TikTok” tem sido adotado por várias outras plataformas, como o Instagram (Reels) e o YouTube (Shorts).

Também neste ano, o Spotify começou a desenvolver um serviço de conversas ao vivo por áudio, chamado de GreenRoom — similar ao que faz o Clubhouse.

