A Sefaz-AM (Secretaria de Estado de Fazenda) homologou o resultado final do concurso público da pasta realizado em 2022. A lista com o resultado final consta no Diário Oficial do Estado do dia 5 de janeiro de 2023.

O certame ofertou 210 vagas e cadastro reserva. A lista final dos aprovados foi divulgada em junho do ano passado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), banca organizadora do concurso.

Agora, o resultado final foi homologado e as próximas etapas são a nomeação e convocação para a posse nos cargos.

Os aprovados ocuparão os cargos de gestor de Tecnologia da Informação, técnico administrativo, auditor de finanças e controle, auditor fiscal de tributos estaduais, analista da fazenda estadual e controlador de arrecadação da receita estadual.

