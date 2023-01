Não foi tão fácil, mas o São Paulo estreou com vitória na 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Numa noite chuvosa de quarta-feira, o Tricolor Paulista fez 3 a 0 no Porto Velho-RO, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília. Com o resultado, lidera o Grupo 17, com três pontos, contra um de Marília-SP e Paraibano-PB que empataram por 1 a 1. No primeiro tempo, o São Paulo encontrou muitas dificuldades para trocar passes devido à qualidade ruim do gramado, bastante prejudicado pela chuva. O Porto Velho ficou atrás, fechado e até se arriscou no contra-ataque, duas ou três vezes, na parte final. O cenário mudou logo no primeiro minuto do segundo tempo. O São Paulo abriu o placar aos 58 segundos numa cabeçada do zagueiro Belém após cobrança de escanteio. Mais tranquilo, os tricolores chegaram ao segundo gol aos 18 minutos, em uma falha do goleiro Carlos Madeira, do Porto Velho. O terceiro gol saiu aos 36, numa bela cobrança de falta de Negrucci. Nesta quarta-feira, 4, o Santos também estreou com vitória e homenagem a Pelé.

Leia também

Torcida do Grêmio faz recepção de gala para Suárez: 'Vão acontecer coisas importantes'



Premier League: Nottingham Forest vence Southampton em estreia de Gustavo Scarpa