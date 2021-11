Avalie o post

Amazonas – Prestes a completar 40 anos de atuação na capital amazonense oferecendo assistência médico-hospitalar de excelência à população, o Grupo Samel celebrará a data em grande estilo na próxima segunda-feira, 15 de novembro, com a apresentação do espetáculo teatral Samel 40 anos: Cuidar é nossa história.

O grande evento será realizado no Teatro Amazonas e reunirá convidados especiais, como membros da família Nicolau, colaboradores, imprensa e representantes das empresas-clientes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre a história da instituição, que se tornou, com o passar dos anos, o maior complexo hospitalar privado de Manaus.

A peça também será transmitida diretamente do Teatro Amazonas através de uma live que será exibida pelo Youtube da instituição a partir das 18h.

Cuidar é nossa história

A Samel surgiu a partir da fundação do Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, em 1976, em um discreto prédio localizado na Avenida Joaquim Nabuco, onde hoje funciona o Hospital Matriz, no Centro Histórico de Manaus, que foi presidido pelo médico neurocirurgião Luiz Fernando Nicolau, nascido no interior do Rio de Janeiro, que veio a Manaus com o sonho de cursar Medicina na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde atuou como professor e taxista para se manter na capital até a sua formatura.



À frente do Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, Luiz Fernando Nicolau também foi presidente da Associação dos Hospitais e Clínicas Particulares do Amazonas, e a sua atuação frente ao hospital e nos bastidores das articulações de classe fizeram com que Nicolau adquirisse uma visão de futuro com a Samel em mente, fundando-a em 27 de novembro de 1981.



Com o passar do tempo, o Hospital Samel foi crescendo e se tornando referência em atendimentos médicos, e Luis Alberto Nicolau, um dos filhos de Luis Fernando, passou a atuar, aos 15 anos, nos negócios da família auxiliando seu pai, assumindo, pouco tempo depois, com 17 anos de idade, a presidência da instituição, cargo que ocupa até hoje.



Com uma visão inovadora e estratégica, a Samel passou a oferecer planos de saúde empresariais às empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), e com o apoio de mais dois de seus irmãos, Ricardo e Hiram Nicolau, diretores, Luis Alberto realizou grandes investimentos em tecnologia de ponta, infraestrutura e adoção de boas práticas em gestão, o que consolidaram a Samel como um dos maiores e mais fortes complexos hospitalares privados da Região Norte.



