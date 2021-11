Avalie o post

Cerca de 47% das pessoas reparam primeiro no sorriso durante uma conversa; dentista explica como conquistar um sorriso bonito

São Paulo – O uso das máscaras foi um obstáculo para colocar em evidência o “sorriso dos sonhos”, que as pessoas tanto almejam. Os dentes brancos, simétricos, sem manchas e alinhados nunca deixaram de ser desejados, porém, os últimos dois anos ofertaram o tempo para conquistar este sonho pessoal de muitas pessoas.

Durante o isolamento obrigatório pela quarentena, o tempo foi crucial para os brasileiros voltarem a realizar vontades pessoais, que antes não poderiam ser prioridade, tampouco realizadas com a rotina agitada.

De acordo com o dentista Fernando Buranello, a busca por um novo sorriso não envolve apenas os cuidados básicos do dia a dia: “Tudo começa pela saúde e higiene, sem dúvidas”, explicou o especialista. “A escovação e fio dental sempre devem ser o primeiro cuidado com o sorriso, porém, também temos outras medidas que precisam ser seguidas por quem deseja um novo sorriso, como correção ortodôntica e um clareamento”, completou.

Cerca de 47% das pessoas, durante uma conversa, reparam primeiramente no sorriso do amigo ou colega, do que em qualquer outra par

O sorriso é a primeira coisa a ser observada pelas pessoas durante uma conversa (Foto: Divulgação / Assessoria)

A conquista do sorriso perfeito varia de acordo com cada sorriso, mas a primeira etapa pode ser uma correção ortodôntica, ou seja, o realinhamento dos dentes. No passado, a única opção disponível eram os aparelhos fixos metálicos (ou bráquetes), o que muitas pessoas achavam desconfortável e antiestético.

Hoje, o alinhador é o principal aliado dos dentistas nesta tarefa. Eles substituem os aparelhos fixos, e garantem um tratamento eficaz, com mais praticidade e total transparência. “Os alinhadores não mudam em nada o processo de higiene bucal. Como eles são removíveis, basta retirar o aparelho para fazer a higiene completa com pasta, escova e fio dental, e recolocar o aparelho depois disso”, comentou Fernando Buranello.

Após a correção dentária, é possível pensar na questão estética: a cor do sorriso. Para isso, existem técnicas especiais de clareamento para garantir que os dentes fiquem branquinhos sem prejudicar a saúde da carga dentária.

Um assunto que intriga e causa debates entre pacientes é sobre os alimentos que podem ser grandes aliados no alcance do sorriso bonito. Alguns, inclusive, não servem apenas para “sujar” os dentes, atuam como proteção para possíveis vilões, como cáries e outras doenças.

Alimentos muito pigmentados, como chocolate e vinho, podem dar uma coloração mais escura aos dentes. Porém, outros como o leite e frutas ricas em vitamina C não alteram a coloração, e trazem benefícios à saúde bucal.

A estimativa de tempo varia de pessoa para pessoa. Um caso simples pode levar seis meses. Já casos que precisam de outros procedimentos podem precisar de até dois anos para entregar um visual que corresponda às expectativas do paciente. Apenas um dentista pode dar uma boa previsão.

Apesar de termos uma gama enorme de informação em canais virtuais, existem vários desencontros que mais confundem os pacientes do que ajudam quanto ao preço do sorriso perfeito. O preço do tratamento completo possui uma grande variação, conforme a complexidade do caso, tempo de tratamento e o profissional que vai conduzir os procedimentos.

“É preciso marcar uma consulta com profissional que poderá fazer análise técnica e delimitar quais procedimentos precisam ser feitos, o tempo e, finalmente, o custo total do tratamento. De forma geral podemos dizer que hoje o custo de tratamentos com alinhadores, por exemplo, possuem um preço similar ao tratamento com aparelhos fixos”, finalizou Buranello.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte