Uma pessoa foi atingida por um disparo e um bebê ficou ferido durante o tumulto causado pelo barulho dos tiros

Manaus – Arnaldo Pereira Neves, 31 anos, foi morto a tiros dentro de um bar no fim da tarde deste sábado (27). O crime aconteceu por volta das 16h30 na Rua das Mangabeiras, localizada na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus. O caso foi atendido por Policiais Militares do CPA Leste.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações de Policiais Militares que atenderam a ocorrência, o homem estava de um bar de futebol assistindo a partida da final da Libertadores na companha da esposa, quando suspeitos não identificados entraram no bar e atiraram contra ele. Uma outra pessoa ainda não identificada foi atingida por um tiro na perna.

O barulho dos tiros causou tumulto dentro do estabelecimento, pois pessoas saíram correndo e acabaram se batendo e pisando em cacos de vidro. Testemunhas informaram que um bebê ficou ferido durante a confusão. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica analisaram o corpo e constataram que a vítima foi atingida por 2 tiros no tórax. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigará se o crime foi causado por uma discussão durante a partida. O Instituto Médico Legal (IML) está no local para remover o corpo.

