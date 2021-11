Avalie o post

Para cumprir a agenda de festas da temporada, os cabelos e a pele merecem cuidados, assim como o equilíbrio dos tons na maquiagem

Manaus – Com as festas de fim de ano chegando, as tendências em maquiagens e penteados começam a surgir e precisam estar alinhados à praticidade do dia-a-dia, afinal, uma confraternização pode acontecer a qualquer momento. Profissionais do Espaço Beleza de Marias dão dicas essenciais para não ser pega de surpresa e estar pronta para o der e vier.

“Para manter os cabelos alinhados, a prevenção é a hidratação”. A dica é do colorista Lukas Nunes. “O tratamento-chave para ter os fios saudáveis é a hidratação, que deve ser feita, pelo menos, uma vez por semana. A hidratação é essencial para manter as químicas, como alisamento e colorações por mais tempo”, afirma.

Seguindo a tendência de 2021, a maquiagem pede uma pele mais natural, radiante e luminosa, permitindo criações diversas, deixando em evidência os olhos ou a boca. Mas, o look também tem seu peso na escolha da make, quem afirma é Ikaro Mesquita: “Natal e Ano Novo são datas especiais e a maquiagem precisa ser um pouco mais caprichada. Para decidir a make ideal é importante se levar em conta a roupa escolhida e também o tom de pele. Deve ter equilíbrio entre maquiagem, look e tons em sintonia com a pele”.

Detalhes essenciais

Com o uso de máscaras de proteção, nunca os olhos ficaram tão em evidência como nos dias atuais. Em tempos de “sorrir com os olhos”, a lash designer (profissional de cílios), Letícia Figueiredo, é referência no segmento. “O trabalho de uma lash designer consiste na arte de transformar olhares comuns em algo surpreendente. Imagine acordar linda e pronta todos os dias, com um olhar presente e cílios poderosos. Com a técnica de extensão de cílios é possível”, garante.

E para fechar o check list, manicure e pedicure em dia. Manter as mãos e pés saudáveis também faz parte da produção. “Optar por esmaltes coloridos ou mais discretos é uma escolha pessoal, mas manter a aparência saudável de mãos e pés é fundamental”, finaliza a especialista em unhas naturais, Helen Guedes.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Fonte