Avalie o post

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (27/11), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou a Operação Blockchain Fake para cumprir mandados de busca e apreensão e desarticular uma organização criminosa que atua com esquemas financeiros envolvendo criptomoedas de Bitcoin. O prejuízo causado pelo grupo está avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões. A ação ocorreu em zonas distintas da capital amazonense.



A operação contou com o apoio das polícias de São Paulo e do Mato Grosso. No dia anterior, sexta-feira (26/11), a operação também foi deflagrada em Brasília e em São Paulo, ocasião em que dois veículos de luxo foram apreendidos, sendo uma Ferrari Spider e uma McLaren, avaliadas em R$ 5 milhões.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Tarson Yuri Soares afirmou que foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em zonas distintas de Manaus.

O delegado Denis Pinho, que coordenou a ação, relatou que as investigações em torno do grupo criminoso iniciaram há cerca de cinco meses. No decorrer da investigação, os policiais descobriram que eles lavavam dinheiro com lojas de veículos importados e simulavam as compras dos carros de luxo.

“Percebemos que eles utilizavam essa manobra, mas nenhum desses automóveis eram colocados no nome deles. Foi uma investigação complexa, pois trata-se de uma matéria nova, em que eles se passavam por investidores de criptomoedas, inclusive utilizando uma rede segura com criptografia para transitar os dados. Os criminosos pegavam o dinheiro das vítimas com a promessa de que o valor cresceria cerca de 10% ao mês, porém, as deixavam no prejuízo”, detalhou o delegado.



Apreensão em Manaus – Foram apreendidos cinco veículos de luxo, avaliados em R$ 6 milhões. Também foram apreendidos notebooks, pendrives, computadores, documentos diversos, caderneta de anotações e dinheiro em dólar e euro. Segundo a PC-AM, as investigações em torno do caso devem continuar.

Fonte: Governo do Amazonas

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Fonte