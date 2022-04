Avalie o post

Além disso, o Procon-AM também solicitou que a Voepass preste esclarecimentos sobre o atendimento físico e imediato aos passageiros no aeroporto, já que não há esse serviço disponível para os clientes da companhia.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe, são diversas denúncias sobre cancelamentos de voos com saída do interior e da capital.

“O Procon-AM tem recebido inúmeras denúncias sobre cancelamentos, tanto de voos com saída do interior, como da capital. Nossas notificações visam garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores, e sobretudo, a segurança dos passageiros”.

Caso a empresa não responda ou o retorno seja considerado insatisfatório, será aplicada multa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa deve informar o passageiro sobre o que está ocorrendo, se o voo precisará ser cancelado ou adiado e, a depender do período de espera, disponibilizar hospedagem e alimentação

Fonte: Procon-AM

Fotos: João Pedro Sales/Procon-AM

