A polícia encontrou o veículo com o suspeito, que é proprietário de uma oficina mecânica

Manaus – Alexandre Teles de Abreu, 48, foi preso nesta sexta-feira (5), suspeito de receptação. Suspeito estava um veículo, modelo Chevrolet S10 de cor branca, que foi roubado no dia 26 de outubro deste ano, na estrada do Brasileirinho, bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Conforme a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFD), depois que o carro foi roubado, foi visto transitando na cidade. Hoje a equipe encontrou o veículo com o suspeito, que é proprietário de uma oficina mecânica.

Alexandre relatou à polícia que o carro foi roubado de um conhecido seu, que ele não soube dizer o nome. Ainda segundo a polícia, o veículo recuperado estava com uma placa furtada de outro carro.

O homem foi preso e conduzido a delegacia. Ele responderá pelos crimes de roubo qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

