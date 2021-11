Avalie o post

Doralice dos Santos Oliveira explicou que não quer atrapalhar a filha em ‘A Fazenda 13’ e que quer vê-la campeã do reality

São Paulo – Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide Mihaile, influenciadora confinada em A Fazenda 13, publicou um vídeo, nesta secta-feira (5), nas redes sociais da filha para falar sobre o câncer no útero que descobriu recentemente. Na gravação, ela ainda explica que pediu para a equipe de Mileide não informá-la sobre a doença, pois quer que a filha permaneça no reality.

Doralice dos Santos Oliveira diz que não quer avisar Mileide Mihaile sobre câncer. (Foto: Reprodução / Instagram)

“Minha filha viajou para A Fazenda e após uns 10 dias eu tive um sangramento, fui para a emergência, tomei um remédio e fui fazer o exame. O médico detectou ser um câncer, mas que não estava lá essas coisas alarmantes, mas câncer sempre é sério, não é brincadeirinha. Agora, eu vou correr atrás da cura. Segui em frente, fiz vários exames, encontrei um médico maravilhoso e fiz tudo o que é preciso nesses casos. Meu caso, não é cirúrgico. Tenho que fazer quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, quando ela sair, eu já vou estar terminando o tratamento e conto tudo a ela”, começou ela.

Em seguida, Doralice explicou o motivo de preferir não informar a filha sobre a doença. “Eu implorei e pedi para todas as pessoas que trabalham com ela que jamais vazasse [a notícia sobre o câncer] porque eu não quero atrapalhar a minha filha. O que eu mais quero é ver minha filha campeã. Eu estava aqui forte, mas ontem eu vi minha filha chorando naquele cantinho e meu coração está sangrando. A gente tem uma conexão muito forte e eu acho que ela está sentido que as coisas não estão muito bem por aqui”, disse ela aos prantos.

Confiante, a mãe de Mileide se disse esperançosa com o tratamento e acredita que vai vencer a doença. “Eu vou vencer. Não estou com medo, nunca senti, não tinha chorado nenhuma lágrima [desde que soube da doença], mas agora por ela eu senti, porque vi ela chorando sem mais nem menos”.



Por fim, ela voltou a falar sobre o sonho de ver a filha vencendo o programa. “Minha filha é uma pessoa resiliente, educada, calma, coerente e que faz jus ao nome dela. Tudo que ensinei para ela, eu estou vendo ela brotar dentro daquela casa. Ela é uma mulher que aguenta o tranco, por isso quero ver ela trilhar esse caminho até o fim. Quero que o Brasil reconheça quem é Mileide Mihaile, porque ela não é mulher que veio de fulano ou beltrano. Ela é uma mulher preparada pro mundo, pra vida, pro trabalho e pro que der e vier”, completou.

