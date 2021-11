Avalie o post

Cantora, que morreu após queda de um avião em Minas Gerais, construiu uma das carreiras de maior sucesso da música brasileira

Minas Gerais – Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (5) após a queda de um avião, na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. A artista, que lançou o primeiro EP em 2015, foi responsável por colocar as mulheres como protagonistas na música sertaneja.

A artista nasceu em 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, Goiás, e deu os primeiros passos na música por meio da igreja que frequentava. Com apenas 12 anos de idade, a sertaneja já se destacava como uma grande compositora .

Em 2015, a Marília, com apenas 20 anos, gravou o primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato. Em pouco tempo, o projeto se transformou em um fenômeno e conquistou o Brasil. À época, ela estourou com músicas como Sentimento Louco e Infiel —canção que chegou a ficar entre as mais tocadas em 2016.

O segundo álbum, Realidade, foi apresentado em 2017 e chegou a ser indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Dois anos depois, em 2019, ela lanço o projeto Todos os Cantos. O álbum, vale lembrar, conquistou o Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja. Com o Todos os Cantos, Marília percorreu 19 cidades e lançou três EP’s: Todos os Cantos Vol. 1, 2 e 3.

Em paralelo, em 2018, a cantora divulgou o projeto Agora É Que São Elas. O trabalho contava com quatro faixas inéditas: Estranho, Ausência, Parece Namoro e Coração Mal-Assombrado. Ao lado da dupla Maiara e Maraisa, o encontrou audiovisual alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações.

Ao longo dos últimos anos, ela se transformou em um dos principais nomes da música brasileira. Durante a carreira, a cantora acumulou prêmios como Troféu Imprensa, Troféu Internet e Grammy Latino.

Em março de 2020, a estrela retornou ao palcos após o nascimento de Leo, primeiro filho da cantora e fruto do relacionamento dela com Murilo Huff. À época, por meio de uma entrevista coletiva, ela revelou que a decisão não havia sido fácil.

No mesmo ano, junto com as cantoras e irmãs Maiara e Maraisa, Marília lançava o álbum intitulado Patroas. O projeto foi gravado como live no YouTube. No trabalho, destaque para a música Uma Vida a Mais, composição de Marília Mendonça, Maraisa, Juliano Tchula e Elcio di Carvalho, uma versão de Listen to Your Heart, da dupla de pop rock sueca Roxette.

Ao longo da pandemia de Covid-19, por conta das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades locais, a sertaneja realizou uma série de lives e invadiu as casas de todo o Brasil

