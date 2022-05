Avalie o post

Manaus (AM) – A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, representou a Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (9), em uma reunião com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A pauta foi a revisão de carteira do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem), que consiste em uma avaliação dos dados do programa, voltada às metas, desafios e melhorias. O encontro ocorreu de modo on-line.

O projeto é desenvolvido pela Semed e possui quatro componentes: expansão da cobertura do ensino da educação infantil e ensino fundamental; melhoria da qualidade da educação; gestão, monitoramento e avaliação; e apoio à gestão administrativa.

O Proemem é realizado com recursos do BID, organização financeira mundial, com sede na cidade de Washington, Estados Unidos da América (EUA), em contrapartida com recursos da Prefeitura de Manaus.

A professora Dulce Almeida reforçou que a educação tem sido prioridade na gestão do prefeito David Almeida, por intermédio de parcerias e programas inovadores.

“Este encontro é de suma importância para a educação de Manaus, porque esta parceria que temos com o BID, por meio da execução do Proemem, possibilita resultados significativos e essenciais para que possamos alcançar a excelência na educação municipal, conforme as diretrizes do prefeito David Almeida. Portanto, tenho certeza que este projeto ainda irá trazer avanços ainda maiores para nossos queridos alunos”,

O subsecretário de Administração e Finanças, Lourival Praia, explicou sobre a mudança na questão da contrapartida orçamentária para que o programa ocorra com êxito.

“Organizamos a questão da contrapartida, que antes era meio a meio, ou seja, 54 milhões de dólares para os dois entes envolvidos. Agora, ficará somente 40 milhões para a prefeitura. Além de atualizarmos as demandas da secretaria em relação às iniciativas que temos para o Proemem”,

Resultados

Por meio dos recursos do Proemem já foi possível construir seis creches, cinco Centros Integrado Municipal de Educação (Cime) e três escolas municipais. Além dessas obras finalizadas, duas unidades de ensino estão em construção, além do projeto de construção do Centro de Mídias Educacionais.

O coordenador executivo do Proemem, Marcondes Costa, comentou que a reunião teve resultados proveitosos e explicou a necessidade de renovação contratual.

“A avaliação da reunião foi bastante positiva, porque a equipe BID, com sede no Brasil, gostou da nossa apresentação e deu apoio para os próximos dois anos de atuação do projeto. Além disso, estamos aguardando a prorrogação do contrato que venceria em julho, para que seja prorrogado pelos próximos dois anos, até 2024”,

