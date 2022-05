Avalie o post

Manaus (AM) – A motorista de app foi sequestrada após o namorado dela enganar agiotas em Manaus. Os suspeitos foram presos na tarde desta segunda-feira (9) e confessaram à polícia que o motivo do crime foi uma dívida do companheiro da vítima que estava no valor de R$ 3 mil.

Conforme repassado à polícia, o sequestro da motorista de app, motivado informação errada do namorado aos agiotas, ocorreu por volta de 13h, quando a vítima foi rendida junto com a mãe pelos dois criminosos, elas foram levadas pelos bandidos que durante o percurso, exigiam que as vítimas pedissem dinheiro de parentes para serem libertadas.

Após três horas sob o poder dos sequestradores, a motorista de app e sua mãe foram liberadas em um posto de gasolina na Avenida Tefé, no bairro Raiz, na zona Sul.

As mulheres pediram ajuda aos motoristas de aplicativo parceiros que acionaram a polícia. Uma equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), localizou o carro da vítima e interceptaram o veículo.

Ao serem levados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os criminosos relataram que o namorado da vítima havia realizado um empréstimo no valor de R$ 3 mil reais, porém ele não pagou a dívida. Portanto os dois assaltantes realizaram o sequestro para assustar o homem.

