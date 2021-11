Avalie o post

Mutirão de limpeza - A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Obras, Secretaria de Economia e Finanças, Empresa Ambiental e alunos do CETAM do curso de Vigilância em Saúde, realizaram um mutirão de limpeza na "Ponta" neste último final de semana.

A limpeza teve início na escadaria da Igreja e se estendeu por todo o perímetro utilizado para o embarque e desembarque de passageiros, contando ainda, com a presença dos vereadores da base da Câmara Municipal de Barcelos.

O mutirão de limpeza realizou os serviços:

✓Coleta de Resíduos

✓ Roçagem e capina

✓ Balizamento com placas de advertência

O titular da SEMMA, Barbosa Neto, destacou a parceria com os diversos órgãos foi essencial para o sucesso da ação e pede ajudar da população para a manutenção das áreas públicas da cidade.

"A limpeza nesta área, não depende apenas das ações do poder público, mas deve contar principalmente com a consciência da sociedade e de todos que trabalham nesta localidade. Dessa forma, a SEMMA orienta a todos, que não descartem sacolas, plásticos, latas, garrafas, papelões, entre outros, de forma incorreta. Procure a lixeira mais próxima e realize o descarte corretamente. Nossa cidade está as vésperas de iniciar as obras do tão sonhado e merecido Porto Municipal, através das articulações do nosso Prefeito Edson Mendes junto ao Governo Federal, além de todo o projeto de construção da Orla da cidade.

A Semma informou ainda que, por ocasião da Temporada de Turismo, a Empresa Ambiental estará dando uma atenção especial na lixeira que recebe os resíduos das embarcações nas sextas e sábados, para que possam manter a área sempre limpa.

Por fim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente espera contar com o apoio e consciência de todos e se coloca a disposição de toda a sociedade para retirada de dúvidas e orientações.

CONFIRA AS FOTOS: