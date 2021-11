Avalie o post

Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line

Manaus – O Sine Manaus divulga 91 vagas de emprego para esta quinta-feira (18). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.go v.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

(Foto: Divulgação)

01 VAGA: SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área financeira, custos, controladoria, auditoria e supervisão de equipes, conhecimento em planejamento financeiro e orçamentário, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática básica, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE TREINAMENTO SGI

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Gestão de Recursos Humanos;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas na área de treinamento, avaliação de eficácia, elaboração de planos de controle, treinamento, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cotação de preços e produtos, negociações comerciais, ordens de compras, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em processos de panificação geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, moto própria, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração, Logística ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elaboração de rotas, agendamento de serviços de transporte e coleta de materiais via sistema, emissão de relatórios logísticos, controle de frotas, cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em pinturas de obras e alvenaria em geral, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: METALÚRGICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Técnico em Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, disposição para executar atividades da função, habilidade para trabalho, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas, CNH categoria B, conhecimento em estruturação de agendas entre outros, domínio de tecnologias e uso de redes sociais, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na área de compras, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-35 e NR-25, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de soldador, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em mineração, inglês básico, informática avançada, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Técnico em Eletrotécnica ou Mecânica;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos em geral, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: VIGILANTE – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter curso de vigilante atualizado, veículo próprio, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar nas atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento a fornecedores e clientes, elaboração de relatórios e planilhas, cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

10 VAGAS: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática básica, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte