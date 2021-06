5 / 5 ( 5 votos )

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizam de 01 a 04 de junho, a Semana de Conscientização Ambiental, em alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente que comemora-se no dia 05 de junho.

Seguindo a agenda, iniciou-se a Semana de Conscientização com uma Remada Ambiental, onde a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com as Empresas de Turismo Personal Fishing, Amazon Xplor, Rei da Amazônia, Super Açu, Amazon One Fishing, Kalua Barco Hotel e Pérola Negra, além da Empresa Ambiental e a Equipe de Manutenção da Secretaria de Obras, realizaram um mutirão de recolhimento de lixos nas áreas afetadas pelos descartes incorretos de resíduos nas margens dos Rios em diversos períodos do ano, no qual, degradam o nosso meio ambiente.

"É impressionante ver a quantidade de lixo represado por pura falta de consciência humana. Precisamos agir em conjunto visando a preservação da nossa cidade". Disse o Secretário de Meio Ambiente Barbosa Neto.

Dessa forma, convidamos toda sociedade barcelense, para fazer a sua parte nesse combate contínuo:

1) Não jogue lixo nos rios, praias e igarapés;

2) Evite a utilização de copos, sacolas e garrafas plásticas;

3) Seja amigo do meio ambiente, recolha conscientemente tudo aquilo que não pertence a ele e dê o descarte adequado;

4) Não abandone geladeiras, freezer ou qualquer outro material na beira dos Rios.

CONFIRA FOTOS DAS AÇÕES: